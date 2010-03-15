У Харкові згорів BMW

Харків. 15 березня. УНІАН. У Харкові згорів автомобіль BMW.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в неділю, 14 березня, у Фрунзенському районі міста по вулиці вул. Олімпійській у дворі будинку № 31 близько 10-ї години вечора.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.