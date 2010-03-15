У Харкові згорів BMW
10:21, 15 березня 2010Харьків
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Причина та збитки встановлюються
Харків. 15 березня. УНІАН. У Харкові згорів автомобіль BMW.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в неділю, 14 березня, у Фрунзенському районі міста по вулиці вул. Олімпійській у дворі будинку № 31 близько 10-ї години вечора.
Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.
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