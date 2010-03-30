У Харкові згорів Мерседес

Харків. 30 березня. УНІАН. В понеділок у центрі Харкова горів Мерседес.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в середині дня близько 12.00 на вулиці Чичибабіна біля будинку №3. Вогнем був охоплений автомобіль «Мерседес бенц» Е-класу, 2007 р.в. Вогонь поширився на площу близько 2 квадратних метрів.

За викликом до місця пригоди негайно прибув підрозділ МНС. Осередок вогню знаходився біля правого переднього колеса. Пожежа була ліквідована вже о 12:08.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.