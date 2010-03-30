Сьогодні у Харкові говоритимуть про опозицію

Харків. 30 березня. УНІАН. Сьогодні у прес-центрі «Майдан Свободи» відбудеться прес-конференція голови Харківської обласної організації партії «Реформи і Порядок» Івана ВАРЧЕНКА на тему: «Про опозицію та опозиційну діяльність на Харківщині». Початок - о 12.00.

Також у цьому прес-центрі сьогодні 13.40 пройде круглий стіл за участю харківських політологів на тему «Якою має бути українська опозиція?».

Адреса прес-центру: майдан Свободи, 8, кімн. 305.

Телефон: 720-12-15.