На Харківщині загинув парашутист

Харків. 30 березня. УНІАН. Сьогодні о 7.15 у Харківській області під час виконання планових стрибків з парашутом з вертольота Мі-8МТ загинув старший інструктор рятувальної парашутно-десантної групи навчальної авіаційної бригади Харківського університету Повітряних сил прапорщик Євген Кулєшов.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, стрибки виконувалися згідно із планом підготовки військової частини на 2010 навчальний рік.

Для з’ясування причин та обставин загибелі військовослужбовця міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ доручив начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних Сил України Івану СВИДІ створити відповідну комісію. Її очолив перший заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Сергій ОНИЩЕНКО.

Керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ та командування Повітряних сил ЗСУ висловили співчуття рідним та близьким загиблого.