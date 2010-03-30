У ПРП пропонують створювати опозиційні адміністрації на місцях

Харків. 30 березня. УНІАН. Принципи парламентської опозиції мають бути перенесені на місцевий рівень. Про це заявив голова Харківської обласної організації партії «Реформи і порядок» Іван ВАРЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на питання журналістів про можливість формування опозиційними силами альтернативної обласної адміністрації, представник ПРП зазначив: «Світова практика показує, що аналоги парламентської опозиції мають бути поширені на місцях, у тому числі в області. Ми повинні взяти ключові напрямки розвитку регіону і працювати по цим ключовим напрямкам в опозиції до сьогоднішньої влади регіональної».

Голова облорганізації ПРП зауважив, що нинішній Регламент Верховної ради України значно звужує можливості опозиції, виводячи її з розряду громадянської в суто парламентську.

«Через це виходить нонсенсова ситуація, коли лідер опозиційного руху Юлія ТИМОШЕНКО усунута від формування формальної опозиції або інституційованої опозиції на рівні цього Регламенту», - обурився І.ВАРЧЕНКО.

Він закликав до більш активного пошуку можливих шляхів вирішення цієї проблеми.

«Я сподіваюся, що опозиція в Україні не буде покладатися виключно на цей документ, що ми вийдемо на інші законодавчі рішення, які дозволятимуть розширити сферу діяльності опозиції. Зробити її не парламентською, а громадянською опозицією. Дати можливість опозиції виступати як на рівні критики в межах парламентського середовища, так і на рівні критики Президента, можна буде вести повноцінну опозиційну діяльність на рівні областей, на рівні районів», - наголосив І.ВАРЧЕНКО.

Він підкреслив, що подібна робота вже виконується місцевими опозиційними силами.

«Ця робота триває. Ми ухвалили рішення, що будемо відстежувати зараз усю ситуацію, яка пов’язана з недемократичними або незаконними рішеннями нової влади, у тому числі стосовно розвитку регіону, стосовно бізнесу. Ми будемо відстежувати кожен крок, який буде стосуватися будь-якої форми тиску на громадян чи на бізнес», - наголосив І.ВАРЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, хто, на його думку, може бути найефективнішим лідером опозиції в харківському регіоні, І.ВАРЧЕНКО зазначив, що таким політиком вважає екс-губернатора Арсена АВАКОВА.

На його думку, до питання визначення лідера місцевої опозиції слід підходити з певною обережністю. Політик вважає, що влада так чи інакше шукатиме «слабкі ланки» для нейтралізації опозиції. Такими ланками, з точки зору І.ВАРЧЕНКА, можуть бути бізнесмени в політиці, які, як він висловився, в Україні «абсолютно залежать від політичної кон’юнктури».