У ПРП пропонують створювати опозиційні адміністрації на місцях
«Робота триває»
Харків. 30 березня. УНІАН. Принципи парламентської опозиції мають бути перенесені на місцевий рівень. Про це заявив голова Харківської обласної організації партії «Реформи і порядок» Іван ВАРЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в Харкові.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на питання журналістів про можливість формування опозиційними силами альтернативної обласної адміністрації, представник ПРП зазначив: «Світова практика показує, що аналоги парламентської опозиції мають бути поширені на місцях, у тому числі в області. Ми повинні взяти ключові напрямки розвитку регіону і працювати по цим ключовим напрямкам в опозиції до сьогоднішньої влади регіональної».
Голова облорганізації ПРП зауважив, що нинішній Регламент Верховної ради України значно звужує можливості опозиції, виводячи її з розряду громадянської в суто парламентську.
«Через це виходить нонсенсова ситуація, коли лідер опозиційного руху Юлія ТИМОШЕНКО усунута від формування формальної опозиції або інституційованої опозиції на рівні цього Регламенту», - обурився І.ВАРЧЕНКО.
Він закликав до більш активного пошуку можливих шляхів вирішення цієї проблеми.
«Я сподіваюся, що опозиція в Україні не буде покладатися виключно на цей документ, що ми вийдемо на інші законодавчі рішення, які дозволятимуть розширити сферу діяльності опозиції. Зробити її не парламентською, а громадянською опозицією. Дати можливість опозиції виступати як на рівні критики в межах парламентського середовища, так і на рівні критики Президента, можна буде вести повноцінну опозиційну діяльність на рівні областей, на рівні районів», - наголосив І.ВАРЧЕНКО.
Він підкреслив, що подібна робота вже виконується місцевими опозиційними силами.
«Ця робота триває. Ми ухвалили рішення, що будемо відстежувати зараз усю ситуацію, яка пов’язана з недемократичними або незаконними рішеннями нової влади, у тому числі стосовно розвитку регіону, стосовно бізнесу. Ми будемо відстежувати кожен крок, який буде стосуватися будь-якої форми тиску на громадян чи на бізнес», - наголосив І.ВАРЧЕНКО.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, хто, на його думку, може бути найефективнішим лідером опозиції в харківському регіоні, І.ВАРЧЕНКО зазначив, що таким політиком вважає екс-губернатора Арсена АВАКОВА.
На його думку, до питання визначення лідера місцевої опозиції слід підходити з певною обережністю. Політик вважає, що влада так чи інакше шукатиме «слабкі ланки» для нейтралізації опозиції. Такими ланками, з точки зору І.ВАРЧЕНКА, можуть бути бізнесмени в політиці, які, як він висловився, в Україні «абсолютно залежать від політичної кон’юнктури».