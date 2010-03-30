Платіні відвідає Харків 8 квітня

Харків. 30 березня. УНІАН. 8 квітня делегація Союзу європейських футбольних асоціацій на чолі з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ з одноденним робочим візитом відвідає Харків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, делегація має на меті ознайомитися з ходом підготовки столиці Слобожанщини до проведення ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За інформацією прес-служби, 8 квітня делегація УЄФА прибуває до Харкова літаком, де ознайомиться з реконструкцією Міжнародного аеропорту «Харків» до Євро-2012.

Під час відвідування стадіону «Металіст», який реконструйовано до Євро-2012, відбудеться презентація Харкова як приймаючого міста.

За результатами візиту на стадіоні «Металіст» планується прес-конференція, на якій будуть оприлюдені заяви щодо результатів інспектування головних інфраструктурних об’єктів Харкова (стадіон, аеропорт) до Євро-2012.

До складу делегації УЄФА входять: президент УЄФА Мішель ПЛАТІН (голова делегації), віце-президент УЄФА Маріос Н. ЛЕФКАРІТІС, директор з комунікацій УЄФА Александр ФУРТУА, керівник виконавчого офісу УЄФА Кевін ЛЯМУР, виконавчий директор компанії UEFA Events SA Девід ТЕЙЛОР, директор з операційних питань компанії UEFA Events SA Мартін КАЛЛЄН, комерційний директор Євро-2012 та компанії UEFA Events SA Філіп МАГРАФ.

У Харкові делегацію УЕФА зустрічають керівники міста й області, а також президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ

8 квітня до Харкова також прибувають представники уряду України: віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ, керівник групи радників віце-прем’єр-міністра України Олександр ЗАЦ, заступник міністра КМУ – директор Координаційного бюро з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Секретаріату КМУ Володимир КОВАЛЕВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012 реалізовує група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема стадіону «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».