У вівторок, крім Сходу, в Україні дощі й грози

Харків. 20 квітня. УНІАН. У вівторок вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім східної частини, очікуються дощі, окремі грози.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 2-7° тепла, у східній частині на поверхні грунту місцями приморозки 0-2°; температура вдень 10-15° тепла, на Лівобережжі та у Криму 14-19°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°.

У Київській області у вівторок вночі без опадів, вранці та вдень дощ, окремі грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.