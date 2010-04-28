Стороженко чує змову проти Металіста

Харків. 28 квітня. УНІАН. Перший віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО сумнівається в неупередженості Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ при розгляді справи про так званий договірний матч між «Металістом» (Харків) та «Карпати» (Львів) 26-го туру 17-го чемпіонату України з футболу, який відбувся 19 квітня 2008 року у м. Харкові між вказаними командами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Харкові, коментуючи засідання Виконавчого комітету ФФУ 27 квітня, на закритій частині якого заслуховувався звіт комісії про події довкола вказаного матчу.

Комісія передала звіт КДК ФФУ, який має вирішити питання покарання фігурантів футбольного скандалу. Обурившись тим, що йому не дозволили висловитися з приводу цього питання, С.СТОРОЖЕНКО залишив залу засідань, заявивши, що не розуміє, як у подальшому зможе співпрацювати з ФФУ.

С.СТОРОЖЕНКО наголосив, що прокуратура Харківської області відмовила в порушенні кримінальної справи, оскільки «відсутній сам факт» давання хабара, і зазначив, що, в той же час, тривають розмови керівників ФФУ про нове розслідування цього питання Контрольно-дисциплінарним комітетом. На його думку, завчасні заяви про те, що висновки КДК «можуть не відповідати» висновкам перевірки прокуратури, свідчать про те, що комітет буде упередженим.

«І якщо виконком Федерації футболу України повів себе подібним чином стосовно команд «Металіст» Харків і «Карпати» Львів, то як поведе себе орган футбольного правосуддя Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України. Я вже починаю сумніватися, чи буде він об’єктивним і чистим, чи буде він неупереджений. Ще питання не розглядали, а питання вирішене, – санкції будуть застосовані», – обурився С.СТОРОЖЕНКО.

С.СТОРОЖЕНКО висловив упевненість, що рішення, які можуть бути ухвалені, не будуть відповідати інтересам українського футболу, оскільки будуть «недемократичними». Він наголосив, що вчорашній виконком «засвідчив, що він діє недемократично, він не поважає думку інших осіб, він взагалі не поважає іншу думку».

С.СТОРОЖЕНКО також зазначив, що будь-які засідання, котрі відбуваються за зачиненими дверима, несуть загрозу порушення закону та демократичності.

На його думку, можливо, наявна змова проти «Металіста».

«Я займуся цією темою стосовно груп та угруповань, інтересів і мотивів, і, безсумнівно, я знайду ознаки, мені це так уже сьогодні здається, можливої змови проти харківського футболу і харківського «Металісту», а заразом і львівських «Карпат»», ¬– сказав він.

С.СТОРОЖЕНКО наголосив, щоб припинити можливі неправомірні рішення та «в інтересах футбольного клубу «Карпати» Львів, в інтересах футбольного клубу «Металіст», в інтересах офіційних осіб і футболістів» буде звертатися «до найвищих інстанцій як за лінією спортивного правосуддя, так і, якщо буде потрібно захищати честь та гідність будь-кого, починаючи від футболістів і закінчуючи офіційними особами й діловою репутацією клубів, ми дійдемо до судів ординарної юрисдикції».

«Нехай ні в кого не буде сумнівів з цього приводу, що він буде діяти безкарно і свавільно. Всі будуть діяти виключно в рамках закону, нормативно-регламентних документів і Конституції України. Хто захоче вийти за ці рамки, той за ними й залишиться», – заявив С.СТОРОЖЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за дорученням Генерального прокурора України прокуратура Харківської області провела перевірку за зверненням першого віце-президента ФФУ Олександра БАНДУРКА щодо начебто отримання грошових коштів гравцями КФК «Карпати» Львів від представника команди ФК «Металіст» Євгена КРАСНІКОВА за програш матчу 26-го туру 17-го чемпіонату України з футболу, який відбувся 19 квітня 2008 року у м. Харкові між вказаними командами. Напередодні прокуратура Харківщини відмовила в порушенні кримінальної справи стосовно цього так званого договірного матчу «за відсутністю події злочину». Вказаний матч між «Металістом» і «Карпатами» завершився з рахунком 4:0 на користь харків’ян. У заявах про начебто договірний характер матч фігурував хабар у розмірі 110 тис. доларів.