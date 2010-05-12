Харків будує до Євро-2012 ще 7 готелів

Харків. 12 травня. УНІАН. У Харкові до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 сьогодні додатково будується ще 7 готелів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяну ОВІННИКОВУ.

За даними директора Департаменту, на нинішньому етапі у Харкові «є проблема з кількістю місць, необхідних для розміщення учасників Євро-2012», але влада сприяє її розв’язанню.

«Необхідна кількість набирається лише за рахунок готелів Чугуєва, Полтави та інших невеликих міст. Ми всіляко намагаємося сприяти оформленню документів, якщо знаходиться інвестор для розміщення готелів, але в самому будівництві готельних комплексів, окрім фінансування робіт з реконструкції стадіону, місто участі не бере. Надалі ми плануємо провести ремонт фасадів будинків, що належать до комунальної власності», - сказала Т.ОВІННИКОВА.

На її думку, побудовані до Євро-2012 готелі в подальшому, після проведення Чемпіонату, можна використати для розвитку туризму в Харкові.

«Це дуже цікавий і перспективний, як на мене, напрямок. Гадаю, - сказала Т.ОВІННИКОВА, - можна скласти не один цікавий екскурсійний маршрут для залучення гостей до нашого міста».

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник Харківського міського голови – директор Департаменту з питань підготовки до Євро-2012 і спорту Віктор ХРИСТОЄВ, згідно з державною цільовою програмою підготовки до Євро-2012 Харків має підготувати до проведення ігор Чемпіонату 88 готелів, з них – 65 для цільових груп УЄФА загальною кількістю 4100 номерів.