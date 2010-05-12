Янукович незадоволений підготовкою України до Євро-2012

Харків. 12 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує невтішний стан підготовки України до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Комітету з підготовки та проведення Євро-2012.

Президент зауважив, що як громадянин і як вболівальник від самого початку слідкував за тим, як в Україні після отримання права приймати чемпіонат йшла підготовка до нього за попередньої влади.

«Хочу відверто сказати, мені не подобалась політична складова», - сказав глава держави.

Він наголосив, що краще було б більше робити, аніж говорити. В.ЯНУКОВИЧ хоч і констатував невтішну ситуацію зі станом підготовки, але висловив впевненість, що всі проблеми будуть подолані, і Україна гідно прийме чемпіонат.

«Але треба для цього багато чого зробити», - підкреслив Президент.

Віце-прем’єр-міністр України з підготовки Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ у виступі на нараді також піддав критиці дії попередньої влади щодо підготовки України до Чемпіонату. «Крім стадіонів у Донецьку та Харкові, ми б могли говорити хіба що про приєднання до Олімпіади Сочі-2014», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також висловив впевненість, що нова влада подолає всі проблеми.