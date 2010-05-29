Збірна України з Маркевичем виграла у румунів

Харків. 29 травня. УНІАН. У Львові на стадіоні «Україна» закінчилася товариська зустріч з футболу між збірними України і Румунії. Рахунок 3:2 на користь господарів.

Голи: Алієв 15, Коноплянка 75, Тамаш 78 авт. – Тамаш 54, Даніель 63.

Напередодні, 25 травня збірна України обіграла команду Литви в товариському матчі, що пройшов на стадіоні «Металіст» у Харкові. Рахунок поєдинку - 4:0. Голи забили Алієв (2) і Шевченко (2).

На знімку: капітан збіної України Андрій Шевченко після матчу зі збірною Литви на стадіоні «Металіст» у Харкові. 25 травня 2010 р.

Фотр Андрія КРАВЧЕНКА