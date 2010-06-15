Помер кінорежисер Юрій Іллєнко
14:54, 15 червня 2010Харьків
0 0
Остання робота - «Молитва за гетьмана Мазепу»
Харків. 15 червня. УНІАН. Сьогодні на 75-му році життя пішов з життя кінорежисер Юрій Іллєнко.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода».
«Свобода» висловлює щире співчуття рідним Юрія Іллєнка, дружині Людмилі та синам Андрію і Пилипу.
*** Юрій Іллєнко народився у 1936 році у Черкасах. Закінчив школу у Москві, навчався в Інституті кінематографії на операторському факультеті. у 1963 році став оператором фільма Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Є режисером фільмів «Криниця для спраглих», «Вечір напередодні Івана Купала», «Білий птах з чорною ознакою», «Мріяти і жити», «Молитва за гетьмана Мазепу» та багатьох інших.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter