Синоптики на завтра обіцяють спеку

Завтра в Україні утримається сильна спека з температурою вдень 35-39°, у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях місцями 40-41°, вночі 19-24°, на узбережжі морів до 27°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних областях вночі очікується 14-19°, вдень 30-34°, у Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях 35-37° (у Карпатах вночі 10-15°, вдень 22-27°).

Без опадів, лише на півночі Лівобережжя місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

У Київській області у суботу утримається сильна спека з температурою вдень 35-39°, вночі 19-24°. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

У Києві температура вдень 36-38°, вночі 22-24°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 28-30°, у Дніпрі біля Києва 27°.