Букмекери вірять у Металіст

Харків. 26 серпня. УНІАН. Сьогодні відбудуться матчі у відповідь четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Харківський Металіст грає у себе удома з кіпрською Омонією (у виїзному матчі харківський клуб переміг з рахунком 1:0).

Дніпропетровське Дніпро у першому матчі раунду на своєму полі програло польському Леху з рахунком 0:1. Поєдинок у відповідь проходить сьогодні в Познані.

Таврія (Сімферополь) сьогодні приймає німецький Байєр (перший матч в Леверкузені, завершився перемогою німців з рахунком 3:0).

Львівські «Карпати» вдома приймають турецький Галатасарай (перший поєдинок у Туреччині завершився нічиєю 2:2).

Як пишуть ЗМІ, 23 серпня букмекерські контори опублікували котирування на матчі у відповідь плей-офф Ліги Європи, в якому беруть участь одразу чотири українські команди. Фахівці вважають, що найбільші шанси на вихід до групового етапу має харківський Металіст.

Розклад трансляцій:

Металіст - Омонія – «Кіно» (20.00)

Лех - Дніпро – «ТЕТ» (21.00)

Таврія - Байєр – «Футбол» (21.00)

Карпати - Галатасарай - ICTV (21.45)