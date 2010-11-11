У Харківському метрополітені відремонтують 7 станцій
До кінця 2010 року
Харків. 11 листопада. УНІАН. До кінця 2010 року КП «Харківський метрополітен» планує здійснити комплексний ремонт станцій Університет, Історичний музей, Радянська, Героїв Праці, Холодна Гора, Студентська та Центральний Ринок.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі метрополітену, в рамках ремонтних робіт на зазначених станціях пофарбують зводи станцій, стелі пішохідних переходів, відремонтують опорні колони, облицюють гранітом стіни й підлогу.
На станції Центральний Ринок, зокрема, будуть замінені опорні залізобетонні конструкції сходових маршів з установкою нових гранітних східців на пішохідному виході № 2 (до міського управління міліції). На станціях Героїв Праці і Студентська планується відремонтувати всі павільйони над пішохідними виходами, а також нанести тематичні малюнки на вітражі виходів.
Окрім цього, у вестибюлі № 1 (вихід до університету ім. Каразіна) станції метро Університет планується встановити барельєф з образом Святої Тетяни, покровительки студентів.
Довідка УНІАН. Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній на Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній сктановить близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 28 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській. Метро відкривається о 6.00, закривається опівночі і працює на вихід до 00.45.