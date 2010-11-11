Харків. 11 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН пішов у відпустку, яка триватиме до 22 листопада.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар губернатора Вікторія МАРЕНИЧ.

Влітку, пояснила вона, за вимогою Президента Віктора ЯНУКОВИЧА голови облдержадміністрацій були відкликані з відпусток у зв’язку з надзвичайною ситуацією в країні, що склалася внаслідок спеки і пожеж. То ж М.ДОБКІН, зазначила В.МАРЕНИЧ, сьогодні скористався своїм правом на повноцінний відпочинок.