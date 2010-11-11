Аваков вимагає перерахунку голосів

Харків. 11 листопада. УНІАН. Кандидат на посаду Харківського міського голови від ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з проханням провести повний перерахунок голосів на виборах мера Харкова.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник Харківської обласної організації партії «Батьківщина» з політико-правового забезпечення Світлана СЕМКО, у позові А.АВАКОВА міститься, зокрема, вимога про визнання протиправними дії Харківської територіальної виборчої комісії і прохання скасувати протокол ХТВК про підсумки виборів Харківського міського голови.

Цей позов, сказала С.СЕМКО, відрізняється від попереднього тим, що в ньому «наведені факти порушень при підбитті результатів голосування і складання відповідного протоколу». Раніше поданий позов, додала вона, стосувався бездіяльності ХТВК при прийнятті виборчої документації і був відхилений окружним адміністративним судом.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненим протоколом Харківського тервибочкому, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів.