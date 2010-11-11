Аваков судиться з ЦВК

Харків. 11 листопада. УНІАН. Кандидат на посаду Харківського міського голови від ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ звернувся до Київського апеляційного адміністративного суду з позовом щодо бездіяльності Центральної виборчої комісії.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН заступник Харківської обласної організації партії «Батьківщина» з політико-правового забезпечення Світлана СЕМКО.

За її словами, у позові, який був поданий 10 листопада, А.АВАКОВ вимагає визнати протиправною бездіяльність ЦВК щодо нерозгляду раніше поданої ним скарги на бездіяльність Харківської територіальної виборчої комісії.