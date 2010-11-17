Малому бізнесу створять податкові канікули – Сапронов

Харків. 16 листопада. УНІАН. Для малого бізнесу будуть створені податкові канікули.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

На його думку, новий Податковий кодекс зменшить навантаження на підприємців, оскільки для малого бізнесу будуть створені податкові канікули.

«У проекті Податкового кодексу пропонується застосувати ставку 0% для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів за кожний звітний податковий період наростаючим підсумком з початку року не перевищує 3 млн. грн. Нульова ставка передбачена в період з 1 січня 2011 р. за 1 січня 2016 року», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він також зазначив, що одним з критеріїв нарахування такої ставки податку на прибуток є те, що розмір зарплати працівників підприємства має бути не менше двох мінімальних заробітних плат.