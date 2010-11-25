Названо депутатів Харківської облради VI скликання

Харків. 25 листопада. УНІАН. Розпочала роботу установча сесія Харківської обласної ради VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Харківської обласної територіальної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ зачитав список депутатів Харківської обласної ради VI скликання.

За словами О.РУСАНОВА, за результатами виборів до Харківської обласної ради пройшли депутати від 8 політичних партій. У багатомандатних виборчих округах до облради пройшли депутати від 5 політичних партій. Так, від Партії регіонів у багатомандатних виборчих округах пройшло 39 депутатів (40,21% голосів виборців), від ВО «Батьківщина» - 13 депутатів (13,28% голосів), від КПУ – 8 депутатів (8,56%), від політичної партії «Сильна Україна» - 5 депутатів (5,06%), від політичної партії «Фронт змін» - 3 депутати (3,25%).

У одномандатних виборчих округах на виборах до облради перемогли представники 6 політичних партій. Від Партії регіонів – 56 депутатів, від Сильної України – 4 депутати, від Народної партії – 3 депутати, від ВО «Батьківщина» - 3 депутати, від Соціалістичної партії України – 1 депутат, від Партії промисловців і підприємців – 1 депутат.

У цілому в Харківській обласній раді більшість отримала Партія регіонів, від якої обрано 95 депутатів, від ВО «Батьківщина» - 16 депутатів, від Сильної України – 9 депутатів, від КПУ – 8 депутатів, від Народної партії – 3 депутати, від Фронту змін – 3, від Соціалістичної партії України – 1, від Партії промисловців і підприємців – 1 депутат.

За словами О.РУСАНОВА, серед депутатського корпусу Харківської обласної ради працюватимуть 123 чоловіки та 13 жінок.