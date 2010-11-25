Головою Харківської облради обраний Чернов (доповнена)

Харків. 25 листопада. УНІАН. Головою Харківської обласної ради VI скликання обрано Сергія ЧЕРНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні за результатом таємного голосування більшістю ухвалили депутати обласної ради VI скликання.

Кандидатуру від Партії регіонів С.ЧЕРНОВА запропонував голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН. Кандидатур від інших політичних партій та самовисуванців не було.

С.ЧЕРНОВ подякував депутатів, які вдруге висунули його кандидатуру на посаду голови облради (С.ЧЕРНОВ очолював облраду попереднього скликання протягом двох років – УНІАН). Він наголосив, що буде комплексно підходити до розвитку регіону.

С.ЧЕРНОВ серед основних своїх завдань назвав збереження та відновлення промислового потенціалу Харківщини, а також створення необхідних умов для розвитку для сільгоспвиробників. Створення сприятливих інвестиційних умов, на думку С.ЧЕРНОВА, дозволить значно пожвавити економічне життя регіону.

Голова облради також наголосив на необхідності розвитку місцевого самоврядування.

Довідка УНІАН. Сергій ЧЕРНОВ народився 22 серпня 1961 року у м. Краснограді Красноградського району Харківської області. Громадянин України. Освіта вища: з 1978 року по 1983 рік навчався у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства, спеціальність «механізація сільського господарства», кваліфікація «інженер-механік»; з 1997року по 1999 рік навчався у Харківській філії Української Академії державного управління при Президентові України, спеціальність «державне управління», кваліфікація «магістр державного управління». Кандидат наук з державного управління.

З листопада 2005 року - заступник голови Харківського обласного відділення «Партії регіонів». 26 березня 2006 р. обраний депутатом Харківської обласної ради. 28 квітня 2006 року обраний заступником голови Харківської обласної ради.

7 жовтня 2008 року обраний головою Харківської обласної ради V скликання.

Заслужений працівник сільського господарства України. Почесний громадянин Красноградщини. Член Партії регіонів.