«Герої» публікацій Климентьєва не фігурують у справі - МВС

Харків. 25 листопада. УНІАН. ”Герої” публікацій головного редактора газети ”Новий стиль” Василя КЛИМЕНТЬЄВА не є фігурантами кримінальної справи про зникнення журналіста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові заявив заступник міністра внутрішніх справ Василь ФАРИНИК.

За його словами, слідство продовжує розслідувати справу за 4 версіями. У той же час В.ФАРИНИК додав, що слідство могло б просуватися швидше, якби ”фігуранти справи охочіше йшли на контакт”. На уточнююче запитання журналістів, В.ФАРИНИК відповів, що ”серед фігурантів справи немає фігурантів статей В.КЛИМЕНТЬЄВА”. ”Принаймні, тих статей, про які ми знаємо”, - сказав заступник міністра внутрішніх справ.

У свою чергу начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Віталій БІЛОУС зазначив, що ”пріоритетною версією є версія про вбивство, пов`язане з професійною діяльністю”. ”Але ми не відкидаємо й інші версії”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.ФАРИННИК заявляв, що слідство не виключає, що журналіста могли вбити через професійну діяльність, також убивство могли здійснити родичі або близькі люди В.КЛИМЕНТЬЄВА. Серед інших версій: убивство В.КЛИМЕНТЬЄВА боржниками з метою неповернення боргів, інсценування викрадення.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. Під час перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» в невідомому напрямку. Дзержинский райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Довідка УНІАН. Дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. Під час перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» в невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що в човні, котрий плавав на Печенізькому водосховищі, був знайдений мобільний телефон В.КЛІМЕНТЬЄВА, проте міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-картка.

Газета «Новий стиль» існує з 2004 року, відтоді вийшло 76 номерів. Друкування газети здійснювалося за засоби головного редактора. Основний напрямок діяльності журналістів «Нового стилю» – розслідування порушень прав громадян чиновниками, правоохоронцями і суддями.