З Харківщини видворено 34 незаконних мігрантів

Харків. 6 грудня. УНІАН. У листопаді на Харківщині за підсумками оперативно-профілактичної операції «Мігрант» за межі України видворено 34 незаконних мігранти.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, всього на території регіону було виявлено 63 незаконних мігранти.

Під час рейдових перевірок в усіх районах області працівники міліції перевірили 5083 об’єкти проживання та роботи мігрантів.

За результатами перевірок правоохоронці виявили та притягли до відповідальності 278 іноземців та осіб без громадянства за порушення правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України, 7 посадових осіб – за порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства.

За даними ЦЗГ, правоохоронці притягли до відповідальності 84 фізичні особи, чиї дії сприяли порушенню іноземцями Правил перебування в Україні, 15 осіб, які надавали послуги іноземцям з порушенням законодавства про їх правовий статус, а також 1 особа, яка незаконно перевозила іноземців та осіб без громадянства територією України.

У листопаді правоохоронці скоротили строк перебування в Україні 23 іноземцям.