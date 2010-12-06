У Харкові пройде форум «Російська мова поза Росією»

Харків. 6 грудня. УНІАН. У Харкові відбудеться V Регіональний форум «Російська мова поза Росією як рідна: проблеми використання, викладання та вивчення в Україні».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації,

форум пройде 19 по 21 грудня 2010 року в Харківському державному університеті будівництва та архітектури за підтримки Харківської облдержадміністрації, Харківської міськради, Державного комітету у справах національностей та релігії Україні, а також Генерального консульства Російської Федерації в Харкові та Фонду «Російський Мир».

Метою Форуму є виявлення актуальних проблем використання, викладання та вивчення російської мови як рідної, сприяння національно-культурній та мовній рівноправності громадян України незалежно від національної та мовної приналежності.

У Форумі візьмуть участь вчителі російської мови та літератури, професорсько-викладацький склад факультетів російської мови та літератури, викладачі та методисти російської мови і літератури центрів додаткової освіти, дослідники, що розробляють шляхи збереження та розвитку російської мови в країнах СНД і Прибалтики, а також представники засобів масової інформації.

Організаторами Форуму є Російське національно-культурне товариство Харківської області та Харківське товариство викладачів російської мови і літератури.