Сьогодні у Харкові – офіцерський бал

Харків. 6 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові з нагоди 19-ї річниці Збройних сил України відбудеться IV традиційний офіцерський бал.

Про це повідомляється на офіційному сайті Харківської обласної держадміністрації з посиланням на Регіональний медіа-центр Міністерства оборони.

На захід, під час якого виступатимуть відомі музиканти та кращі танцювальні колективи, запрошено понад 600 військовослужбовців – на 200 більше, ніж минулого року. Наприкінці свята буде обрано королеву та короля балу.

До всіх учасників балу обов’язковою вимогою є дотримання дрес-коду: дами - у вечірніх або бальних сукнях, офіцери - в парадних одностроях з нагородами.