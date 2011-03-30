Влітку на Харківщині для дітей організують 5 тематичних змін

Харків. 30 березня. УНІАН. Для більш насиченого і цікавого відпочинку дітей в оздоровчих літніх таборах в Харківській області планується провести 5 тематичних змін для дітей різних категорій.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Євгена САВІНА.

За його словами, крім традиційних змін «Повір у себе» для дітей з обмеженими можливостями та «Лідер» для творчо обдарованих дітей, будуть також організовані зміни «Спортивне літо» та «Національні візерунки». Крім того, в одному з таборів Харківщини відбудеться зміна для юних режисерів, акторів, журналістів і телеведучих.

«Ви знаєте, що у нас проводиться кінофестиваль «Дитятко», і ми хочемо в рамках підготовки до цього фестивалю провести оздоровчу зміну «Я створюю телебачення», під час якої діти зможуть поспілкуватися з професіоналами, які знімають кіно, а також спробують самі знімати кіно, будуть брати участь у тематичних конкурсах»,- сказав Є.САВІН.

Він повідомив, що сьогодні вже триває робота з формування груп вожатих, які зможуть забезпечити дітям цікавий відпочинок.

«Ми вже сьогодні працюємо з Головним управлінням освіти і науки, а вони в свою чергу працюють з вузами і педагогічними коледжами Харківської області з приводу формування студентських бригад вожатих. Ми вже сьогодні розуміємо, кого ми беремо, ми їх уже готуємо, розробляємо для них спеціальні програми, щоб вони приїжджали в табори підготовленими до роботи з дітьми», - зазначив Є.САВІН.