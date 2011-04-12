У Харкові відкриється почесне консульство Литви

Харків. 12 квітня. УНІАН. У Харкові буде відкрито Почесне консульство Литовської Республіки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це під час зустрічі з делегацією Литовської Республіки поінформував заступник Харківського міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігор ТЕРЕХОВ.

«Якщо ми докладемо максимум зусиль, щоб іти на зустріч одне одному, то економічна сфера співробітництва між нашими державами і містами зросте у багато разів. Відкриття в Харкові Почесного консульства Литовської Республіки – це той крок, який зблизить нас і чітко позначить шляхи нашого співробітництва», - сказав І.ТЕРЕХОВ.

За його словами, сьогодні вирішуються всі документальні формальності з організації консульства. Кандидатом на посаду Почесного консула є депутат Харківської міської ради Костянтин ТОКАРЄВ.

11 квітня в Харкові перебувала делегація Литовської Республіки на чолі з міністром посольства Литовської Республіки в Україні Марюсом ЯНУКОНІСОМ і комерційним аташе Литовської Республіки в Україні Кястутісом МАСАЛЬСКІСОМ. На зустрічі обговорювалися двостороннє економічне співробітництво, харківські бізнес-проекти й відкриття в Харкові почесного консульства Литовської Республіки.