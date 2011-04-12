На Харківщині трохи поліпшено ситуацію з безробіттям

Харків. 12 квітня. УНІАН. У Харківській області в березні 2011 р. у порівнянні з лютим кількість зареєстрованих безробітних зменшилася на 1,1% - до 36,5 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Головного управління статистики в Харківській області.

Із загальної кількості зареєстрованих безробітних допомогу з безробіття у березні отримували 27,1 тис. безробітних (у лютому - 27,4 тис. безробітних) - 2,1% від працездатного населення області. Середній розмір допомоги в березні становив 802,36 грн. (у лютому - 818,61 грн.)

У березні на обліку в держслужбі зайнятості перебувало 37,6 тис. незайнятих громадян (у лютому - 38,0 тис. незайнятих), при цьому на підприємствах області було зареєстровано майже 5,1 тис. вакансій (у лютому - 3,9 тис. вакансій). Таким чином, на одне вакантне місце в лютому претендувало 7 працівників (у лютому - 10 робітників).

За березень державна служба зайнятості працевлаштувала по області понад 5,1 тис. осіб (у лютому - 3,7 тис. безробітних). Рівень працевлаштування у березні становив 11,4% (у лютому - 8,5%).