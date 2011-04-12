Харків. 11 квітня. УНІАН. Представлений туристичний бренд Харкова.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, туристичний бренд міста на прес-конференції представив заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради Олексій ПОНІКАРОВСЬКИЙ.

Логотип являє собою зелену фігуру, яка ззовні нагадує букву «Х». Девізом логотипу стала фраза «Kharkov - smart city» (Харків – розумне місто). При цьому кожну букву слова SMART можна розшифрувати: соціальний, сучасний, місто мистецтва, місто дослідження та туристичне місто.

За словами О.ПОНІКАРОВСЬКОГО, компанія-розробник логотипу є офіційним партнером Європейської футбольної асоціації (УЄФА) з питань, які пов’язані з розвитком туристичної інфраструктури в містах, які прийматимуть матчі Євро-2012. Також у роботі над туристичним брендом Харкова брали участь фахівці харківської організації Спілки дизайнерів України.

«У графічній простоті і лаконічності слогану, який вибирається для характеристики міста, ми прагнули відобразити в цьому логотипі гостинність і привітність харків’ян, прагнення пізнавати себе та інших. А зелений колір, який є на логотипі, характерний як для міста, так і для області», - сказав він.

О.ПОНІКАРОВСЬКИЙ повідомив, що вперше туристичний бренд Харкова був представлений на найбільшій міжнародній туристичній виставці ITB, яка проходила з 8 по 14 березня в Берліні.

«До речі, на думку її організаторів, харківський стенд був найбільш креативним із українських міст», - наголосив він.

За словами О.ПОНІКАРОВСЬКОГО, логотип і девіз будуть використовувати під час проведення всіх туристичних заходів як у Харкові, так і в Україні.