Сьогодні в галереї АВЕК відкриють «Планету Харків»

Урочиста церемонія – о 17.00

Харків. 12 квітня. УНІАН. Сьогодні о 17.00 у внутрішньому дворику галереї «АВЕК» (вул. Сумська, 70) відбудеться урочисте відкриття скульптурної композиції «Планета Харків». У церемонії візьмуть участь Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, народний депутат України, засновник однойменного міжнародного добродійного фонду Олександр ФЕЛЬДМАН, директор МБФ «Фонд Олександра Фельдмана» Максим ВОДКА. Скульптурна композиція «Планета Харків» - перший подібний арт-об`ект в Україні. Це подарунок Міжнародного добродійного фонду «Фонд Олександра Фельдмана» всім харків`янам і гостям міста до Дня космонавтики, повідомляє прес-служба Фонду.

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