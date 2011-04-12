Харків. 11 квітня. УНІАН. У Харкові буде створено туристичний WEB-портал.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на директора обласного комунального підприємства «Організаційно-методичний центр туризму» Дениса ДАРМОСТУКА.

За його словами, в Харкові з метою залучення туристів та розвитку туристичного бізнесу організовано КП «Центр сприяння міжнародному співробітництву». Це комунальне підприємство володітиме комплексною інформацією про Харків, і, розробивши спеціалізований туристичний WEB-портал, кількома мовами розповсюджуватиме туристичну інформацію про місто.

«Воно покликане допомогти людям зорієнтуватися у місті, знайти гіда, готового організувати екскурсійну поїздку з того чи іншого маршруту, отримати розклад автотранспорту, якщо такий необхідний, щоб дістатися до того чи іншого пункту призначення, інформацію про готелі, пункти харчування та багато іншого». Одне із завдань цього комунального підприємства - розробка та впровадження спеціалізованого єдиного туристичного інформаційного WEB-порталу з кількома мовними версіями», - зауважив Д.ДАРМОСТУК.

Він підкреслив, що реалізація цього проекту допоможе зміцнити туристський імідж міста і просувати туристський продукт регіону на міжнародний ринок.