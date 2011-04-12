Харків. 12 квітня. УНІАН. Будівництво станції метро «Перемога» буде продовжено.

Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН в ефірі програми обласного радіо «Зворотний зв`язок».

«Я розмовляв з першим віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ, і ми ще раз обговорили ситуацію навколо будівництва метро. Андрій КЛЮЄВ робить все для того, щоб ми в цьому році отримали можливість ударними темпами відновити будівництво станції метро «Перемога» і в наступному році її здати. Іншого завдання ми собі не ставимо», - повідомив губернатор.

Коментуючи висновки Рахункової палати України, М.ДОБКІН зазначив: «Те, що Рахункова палата України називає «неефективністю», не має жодного відношення до нецільового використання коштів. Просто фахівці Рахункової палати за методикою, яка були відома тільки для них, визначили, що державі було невигідно будувати метро в місті Харкові. Вони не сказали, що гроші були витрачені неправильно, або будівництво коштувало дешевше - просто державі це було невигідно», - передає слова М.ДОБКІНА сайт ХОДА.