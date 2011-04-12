У Харкові посилено охорону метрополітену

Харків. 12 квітня. УНІАН. У Харкові з метою попередження надзвичайних подій і можливих терористичних актів на станціях та прилеглій до виходів зі станцій метрополітену території посилено охорону.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Керівництво батальйоном патрульної служби цілодобово контролює постові нарядами. Щоденно проводяться інструктажі особового складу, що заступає на службу, наголошується на необхідності дотримання правил особистої безпеки при перевірці документів у підозрілих осіб та їхньої подальшої перевірки у службових приміщеннях на станціях метрополітену.

Крім того, відпрацьовуються дії правоохоронців у разі виявлення залишеного стороннього предмету. На кінцевих станціях та станціях пересадок використовуються металошукачі, проводиться ретельний огляд багажу та інших великогабаритних вантажів.

«Особовий склад, який несе службу з охорони громадського порядку на станціях метрополітену, не рідше одного разу на годину спільно з працівниками «Сафарі-Армс-Україна» обходить територію станцій на предмет виявлення залишених речей, а також надовго залишених біля виходів метро автомобілів, про що негайно доповідається до чергової частини Батальйону патрульної служби», - наголосив командир батальйону ПС підполковник міліції Юрій ЛУКАШЕНКО.