У «Лексусі» безробітного виявили два автомати Калашникова

Харків. 12 квітня. УНІАН. На Харківщині, на автошляху Київ-Харків, поблизу селища Пісочин, у зупиненому автомобілі «Лексус», власником якого виявився 36-річний непрацюючий житель Куп’янська, працівники ДПС вилучили два автомати Калашникова (АКС) калібру 5,45 мм.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, також у автомобілі були виявлені два порожні секторні магазини до автоматів, револьвер «Наган» калібру 7,62 мм та 90 патронів калібру 5,45 мм.

Згідно з експертизою, яку 11 квітня провели працівники Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру облуправління міліції, вилучена зброя та боєприпаси до неї визнані вогнепальними.

Проти чоловіка порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Чоловіка затримано в порядку ст. 115 КПКУ, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Місце та мета придбання зброї встановлюються.