До СБУ не надходили вимоги розслідувати «фінансування ззовні» революції в Україні
Хімей: ніхто не подавав заяв
Харків. 19 квітня. Служба безпеки України не отримувала від представників політичних сил заяв із вимогою розслідувати «фінансування ззовні» революції в Україні.
Про це в коментарі кореспондентові УНІАН у Харкові сказав перший заступник голови СБУ Володимир ХІМЕЙ.
«Я теж читав в Інтернеті ці заяви, але в Службу безпеки депутатських запитів, листів від будь-якої політичної, партійної структури не поступало. Поступлять – будемо розглядати. Немає нічого», - сказав він.
За словами В.ХІМЕЯ, без відповідних заяв розслідування не провадиться.
Як передавав УНІАН, народний депутат України від Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ минулого тижня заявив, що в Україні «зовнішній інвестор» виділив кошти на підготовку в Україні подій «за варіантом Північної Африки».