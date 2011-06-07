Трирічній Лізі Неймирок потрібна допомога в боротьбі з тяжкою хворобою

Журналісти Харкова звертаються до всіх небайдужих жителів області - дочці нашого колеги необхідна допомога!

Лікарі поставили дівчинці діагноз: гострий лейкоз лімфоцитарного типу. Лікування проходить в 16-й дитячій лікарні (ХТЗ, вул. Луї Пастера, 2). На лікування дитини необхідно 100 тисяч гривень.

Батьки дівчинки просять усіх, кому не байдужа її доля, надати матеріальну допомогу.

Документи, які підтверджують діагноз дочки, будуть надані при особистій зустрічі, якщо буде така необхідність.

Реквізити для перерахування коштів:

АТ «Укрсиббанк»

МФО 351005

Рахунок №29246000000105

ОКПО 09807750

Підстава платежу: Поповнення карткового рахунку 26253003702645

Одержувач: Неймирок Дмитро Сергійович (батько дівчинки)

Контактна інформація:

Дмитро Неймирок (батько) - тел.: 098 93 40 563

e-mail: name_rock@mail.ru,

Аккаунти в соцмережах:

http://vkontakte.ru/id13538816,

http://www.facebook.com/dmitrij.nejmyrok

Крім того, дитині у будь-яку мить може знадобитися донорська кров другої групи, резус позитивний.

Просимо всіх, хто готовий пожертвувати краплею своєї крові для порятунку Лізи, зв`язатися з її батьком.

Ми вдячні вам за допомогу!