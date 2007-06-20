Харківський аеропорт може бути проданий російській компанії

Харків. 20 червня. УНІАН. Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Харків» може бути продане одній з російських компаній.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на міського голову Михайла ДОБКІНА, продаж аеропорту відбудеться, якщо потенційні партнери домовляться про взаємовигідні умови цієї оборудки.

Питання продажу об»єкту виникло у зв’язку з необхідністю мати у Харкові сучасний міжнародний аеропорт, актуальність чого посилюється потребою збудувати його до початку проведенні ігор Євро-2012.

За словами М.ДОБКІНА, на сьогодні потенційні інвестори з Чехії і Росії вже провели попереднє ознайомлення з документами і самим КП «Міжнародний аеропорт Харків». Ці компанії виявили бажання працювати в плані достатньо серйозних інвестицій щодо збільшення злітно-посадкової смуги, щодо придбання нового устаткування, здатного приймати найсучасніші літаки, і щодо будівництва нового терміналу для пасажирів.

«Поки найреальнішу пропозицію ми отримали від російської компанії, яка готова інвестувати в Харківський аеропорт близько 200 млн. доларів. Це велика компанія, яка веде достатньо успішно такий бізнес і в інших країнах», - повідомив М.ДОБКІН.

Як один з варіантів спільної роботи розглядається концесія аеропорту, зазначив мер. Російська ж компанія однією з умов подальшої діяльності висуває вимогу продажу аеропорту.

«Ми розглядаємо всі можливі варіанти співпраці, враховуючи величезне стратегічне значення для Харкова аеропорту в розвитку економіки, підвищенні рівня бізнесу і просто зручності діставатися в той або інший куточок України чи світу. Тому ми готові піти на серйозні поступки з боку міської влади задля того, аби новий сучасний аеропорт в нашому місті існував», - наголосив М.ДОБКІН.

Як додаткову умову, інвесторам пропонують придбати компанію «Харківські авіалінії», яка на сьогодні знаходиться в повному занепаді, і створити на її базі потужне підприємство, яке дозволить Харкову мати сучасний авіапарк.

За результатами попередніх переговорів, сказав міський голова, інвестор готовий піти на ці умови. Розглядається можливість придбання 5 літаків марки «АН» та 5 літаків для регіонального сполучення місткістю до 100 пасажирів типу СААБ. Ці 10 літаків дозволять забезпечити всі необхідні рейси в межах України. Також розглядається можливість придбання потенційним інвестором 10 аеробусів для міжнародних рейсів.

«Я гадаю, що парк з 20 машин дозволить Харкову не просто забезпечити необхідну доставку всіх учасників Євро-2012, всіх туристів і вболівальників, але й істотно поліпшити роботу бізнесу і загалом всієї економіки нашого міста, що позитивно позначиться на інвестиційній привабливості. Але і всіх цих дій буде замало, якщо не буде відпрацьована логістика. Необхідно добитися того, щоб у харківському аеропорту були не чартерні, а постійні рейси. А цього можна досягти тільки у тому випадку, якщо наш аеропорт буде вписаний у систему роботи такої компанії, яка має не просто досвід, а ще й зв`язок, і можливості домовитися про організацію нових рейсів з іншими містами і країнами», - зазначив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, рішення про передачу в концесію аеропорту в числі таких головних комунальних підприємств Харкова, як КП «Вода», КП «Харківські теплові мережі», КП «Комуночиствод», КП «Міськелектротранс», було прийняте Харківською міською радою навесні 2007 року.

Проти передачі в концесію цих стратегічних підприємств міської інфраструктури виступила, зокрема, громадська організація «Харків»янин», яка вважає, що це загрожує безпеці міста, призведе до чергового підвищення комунальних тарифів та зашкодить створенню ринку житлово-комунальних послуг. Організація ініціює проведення міського референдуму з цього питання, хоча це, як заявив 19 червня на прес-конференції в Києві лідер «Харків»янина Владислав ПРОТАС, викликає велику протидію з боку влади Харкова. Організація зібрала близько 40 тисяч підписів харків»ян, які планує передати Президенту, прем’єр-міністру та генеральному прокурору з проханням надати політично-правову оцінку дій міської ради Харкова та запобігти утиску прав територіальної громади в реалізації місцевого самоврядування.