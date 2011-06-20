У Харкові відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону серед студентів
Харків. 20 червня. УНІАН. З 21 по 25 червня 2011 року вперше в Україні відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону серед студентів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, до Харкова приїдуть понад сто спортсменів із 20 європейських університетів Німеччини, Франції, Росії, Португалії, Швейцарії та Швеції.
Чемпіонат Європи буде складатися з двох етапів - командні, а потім особисті змагання у всіх 5 категоріях: чоловіча і жіноча одиночка, чоловіча і жіноча пара, змішана парна категорія.
Україну на студентському Євро-2011 представлятимуть НТУ «ХПІ» (Харків), Державна Академія фізичної культури та спорту (Харків), Національна Металургійна академія (Дніпропетровськ), Національний Університет ім. Сухомлинського (Миколаїв) і Морська державна Академія (Одеса).
Чемпіонат проходитиме на території харківського спорткомплексу «Локомотив» ім. Г.Кирпи.
Чемпіонат Європи серед студентів з бадмінтону вже проходив у Кракові, Майнці, Санкт-Петербурзі, Женеві та Нансі.