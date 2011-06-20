Фінрезультат підприємств Харківщини - понад 565 млн. грн. прибутку

Харків. 20 червня. УНІАН. У січні-квітні 2011 р. суб`єкти господарської діяльності Харківської області (окрім малих підприємств, які фінансуються за рахунок бюджету) отримали позитивний фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 564,8 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в Харківській області, загальна сума прибутку становить 2095,7 млн. грн., збитку - 1530,9 млн. грн.

По видах економічної діяльності понад усе доходів отримали підприємства переробної промисловості - 1064,0 млн. грн., найбільші збитки отримали підприємства переробної промисловості - 378,5 млн. грн.

В цілому в січні-квітні 2011 р. прибутково працювали 54,6% підприємств, збитково - 45,4%.