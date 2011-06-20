Харківщина на 4% збільшила обсяги будівельних робіт

Харків. 20 червня. УНІАН. У січні-травні 2011 р. підприємства Харківської області власними силами виконали будівельних робіт на суму 1210012,0 тис. грн. - 103,9% обсягу будівництва за відповідний період 2010 р.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики в Харківській області.

Збільшення обсягів будівельних робіт відбулося по всіх основних видах будівельної діяльності, окрім робіт із завершення будівництва, обсяги яких скоротилися на 48,7%.

На загальну тенденцію понад усе вплинули підприємства, які займаються будівництвом будівель і споруд (частка в загальному обсягу - 91,4%). Серед них в 3,7 разу збільшили обсяги робіт підприємства, які здійснюють будівництво доріг, аеродромів та устаткування поверхні спортивних споруд. На 17,7% збільшили обсяги робіт підприємства, які займаються загальнобудівельними роботами. Підприємства, які займаються іншими будівельними роботами (частка в загальному обсягу - 45,4%), порівняно з відповідним періодом минулого року скоротили обсяги будівництва на 15,1%.

В Харківській області з початку року не працювало 31,2% від загальної кількості будівельних підприємств. За обсягами виконаних будівельних робіт серед регіонів України Харківська область посідає третє місце, поступаючись Києву і Донецькій області.