Компанія ”Сіменс Україна” зацікавлена в реалізації спільних проектів з провідними підприємствами області

Харків. 22 червня. УНІАН. Компанія "Сіменс Україна" зацікавлена в реалізації спільних проектів з провідними підприємствами Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, питання можливої співпраці були обговорені під час зустрічі представників компанії "Сіменс Україна" із заступником голови облдержадміністрації Ярославом ЮЩЕНКОМ.

На зустрічі йшлося про перспективи співпраці харківських підприємств і одного з провідних світових виробників електронного та електротехнічного обладнання концерну "Siemens".

Приводом для зустрічі стало нещодавнє відкриття в Харкові регіонального представництва компанії "Сіменс Україна". Зараз філії компанії працюють в Донецьку, Одесі, Львові. На черзі - відкриття філії в Дніпропетровську.

За словами представників компанії, в Харківській області "Сіменс Україна" цікавиться спільними проектами з провідними підприємствами області, готова співпрацювати в питаннях підготовки Харківщини до ЄВРО-2012, а також має цікаві проекти щодо реконструкції системи освітлення малих міст області.

Було відзначено, що компанія "Сіменс Україна" вже брала активну участь у спільному проекті з реконструкції 8-го енергоблоку Зміївської ТЕЦ разом із своїм потенційним конкурентом ВАТ "Турбоатом".

Зі свого боку, Я.ЮЩЕНКО висловив пропозиції щодо можливих перспектив будівництва в області нових промислових потужностей концерну "Siemens" та запропонував представникам компанії зустрітися у ширшому колі для розгляду конкретних пропозицій.