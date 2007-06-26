У Великобурлуцькому районі батько до смерті забив немовля

Харків. 26 червня. УНІАН. Прокуратура області закінчила розслідування і передала до суду справу за фактом умисного вбивства немовляти у Великобурлуцькому районі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший слідчий відділу прокуратури Харківської області В’ячеслав СЛОСТІН, у квітні до центральної районної лікарні автомобілем швидкої медичної допомоги з одного із населених пунктів зі слідами побоїв було доставлено дівчинку віком два з половиною місяці. Від отриманих тілесних ушкоджень наступного дня вона померла.

З’ясувалося, що злочин скоїв 28-річний батько, який ніде не працював, зловживав спиртними напоями і того вечора він також перебував у стані алкогольного сп’яніння. Приводом став плач дитини, за що батько побив її палицею. Саме в цей час мати пішла за молоком.

Дії винного кваліфіковані органом слідства як умисне вбивство малолітньої дитини з хуліганських мотивів, з особливою жорстокістю. Справу буде передано до суду для розгляду по суті.

Кримінальним кодексом України передбачено в цьому випадку покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі, зазначив старший слідчий.