Міськрада 4 липня затвердить нову редакцію Статуту територіальної громади

Харків. 3 липня. УНІАН. Нову редакцію Статуту територіальної громади Харкова планують завтвердити депутати Харківської міськради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, питання про затвердження нової редакції Статуту буде розглянуте третім у порядку денному 14-ї сесії міської ради V скликання.

Робота сесії розпочнеться о 10-й ранку.

В цілому до порядку денного внесено 55 питань, серед яких – зміни до бюджету, скасування деяких рішень міськради попереднього скликання, розгляд протестів прокурора, присвоєння звань почесного громадянина Харкова, реорганізації комунальних підприємств, надання оренди землі тощо.