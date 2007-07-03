Міськрада 4 липня затвердить нову редакцію Статуту територіальної громади
15:22, 03 липня 2007Харьків
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Харків. 3 липня. УНІАН. Нову редакцію Статуту територіальної громади Харкова планують завтвердити депутати Харківської міськради.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, питання про затвердження нової редакції Статуту буде розглянуте третім у порядку денному 14-ї сесії міської ради V скликання.
Робота сесії розпочнеться о 10-й ранку.
В цілому до порядку денного внесено 55 питань, серед яких – зміни до бюджету, скасування деяких рішень міськради попереднього скликання, розгляд протестів прокурора, присвоєння звань почесного громадянина Харкова, реорганізації комунальних підприємств, надання оренди землі тощо.
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