Трамп розпочав переговори з Іраном під тиском союзників, – Bloomberg

Дипломати та трейдери сумніваються, що переговори можуть призвести до реальної угоди.

Рішення президента США Дональда Трампа відмовитися від погрози знищити енергетичну інфраструктуру Ірану і розпочати переговори було ухвалено після того, як союзники США та країни Перської затоки в приватному порядку попередили його про небезпеки, пов'язані з виконанням цієї погрози. Про це пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

Зазначається, що деякі союзники попередили Трампа, що війна швидко перетворюється на катастрофу. Регіональні партнери повідомили США, що незворотна шкода іранській інфраструктурі майже неминуче призведе до краху держави після закінчення конфлікту.

Відмова від погроз Ірану також збіглася з іншим інтересом президента: заспокоєнням ринків, вражених його заявами та триваючим конфліктом. Рішення Трампа, оголошене незадовго до початку торгів на американському ринку, було частково спрямовано на усунення цих побоювань, як стверджують джерела, і негайно викликало різке падіння цін на нафту марки Brent та відскок індексу S&P 500 і казначейських облігацій США.

За словами високопоставленого дипломата, який працює в регіоні, у дні, що передували заяві Трампа, найбільш активними неофіційними каналами зв'язку з Іраном були канали, організовані Туреччиною та Оманом, а також, за словами іншого, повідомлення передавалися через Ер-Ріяд, Нью-Делі та Каїр. Однак незрозуміло, який вплив ці обговорення мали на рішення Трампа.

Інші країни також підтвердили проведення переговорів із США після погроз Трампа. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його уряд був поінформований про переговори з Іраном:

"Європейські союзники, зокрема, стурбовані тим, що затяжний конфлікт в Ірані може означати для ресурсів і уваги, що приділяється війні в Україні".

Проте міністерство закордонних справ Ірану спростувало інформацію про будь-які переговори між США та Іраном, стверджуючи, що заяви президента США є фейковими новинами, "використовуваними для маніпулювання фінансовими показниками та нафтовими ринками".

"Практика Трампа відступати від максималістських погроз, власна практика Ірану затягувати ядерні переговори та нещодавні приклади використання США переговорів з Тегераном як відволікаючого маневру перед новими військовими діями змушують дипломатів і трейдерів сумніватися в тому, що переговори можуть привести до реальної угоди", - зазначає Bloomberg.

При цьому існує ризик того, що пауза може в кінцевому підсумку підтвердити правильність підходу Ірану, особливо якщо переговори не увінчаються успіхом.

"Це ризикує підтвердити в свідомості Тегерана, що якщо він буде погрожувати у відповідь, особливо енергетичній інфраструктурі в регіоні, він може змусити США відступити, – сказав Джонатан Панікофф, колишній заступник начальника національної розвідки з питань Близького Сходу в Національній розвідувальній раді США. – На його думку, Іран не тільки перемагає, але й вчиняє дії, які посилюють його власне стримування".

Війна Трампа в Ірані

Трамп заявив, що віддав розпорядження призупинити удари по енергетичній інфраструктурі Ірану на 5 днів. Згідно з інформацією, протягом останніх двох днів США та Іран провели переговори щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Президент США заявив, що сторони нібито досягли згоди щодо 15 пунктів, однак конкретно назвав лише один із них – зобов’язання Ірану не створювати ядерну зброю.

