Росія масовано атакувала енергетику України: жителі шести областей без світла

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Росія в ніч проти 24 березня здійснила масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України, повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без світла.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", - запевняють у Міненерго.

В енергетичному відомстві також нагадали, що з 16:00 до 22:00 у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Крім цього, до кінця доби будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості.

У Міненерго закликали українців ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері.

"Це допомагає знизити навантаження на систему", - пояснили в енергетичному відомстві.

Нічна атака Росії - головні новини

У ніч на 24 березня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні ракетами та дронами. Внаслідок ударів є загиблі та поранені. За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання шести ракет та 27 ударних БпЛА.

Зокрема, РФ вдарила дронами та ракетами по Запоріжжю. За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки пошкоджені шість багатоквартирних та два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі, об'єкт промислової інфраструктури.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що внаслідок російської атаки у Полтавській громаді пошкоджені житлові будинки та готель. Ворожі удари забрали життя двох людей, семеро отримали травми.

