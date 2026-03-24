'Кращого шансу не буде': в Reuters розкрили, коли Трамп схвалив початок війни проти Ірану

За даними джерел, розмова Дональда Трампа з Біньяміном Нетаньягу відкрила шлях до ліквідації Алі Хаменеї та масштабної ескалації.

Менш ніж за 48 годин до початку масштабного удару США та Ізраїлю по Ірану президент Дональд Трамп провів вирішальну телефонну розмову з прем’єром Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Саме вона, за даними Reuters, могла стати ключовим фактором у запуску операції, яка призвела до ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

За інформацією джерел, обидва лідери знали з розвідданих, що Хаменеї разом із найближчим оточенням планує зустріч у Тегерані. Це створювало унікальне "вікно можливостей" для так званого "обезголовлюючого удару" – ліквідації вищого керівництва.

"Шанс, який більше не повториться"

Нетаньягу наполягав, що кращої нагоди для ліквідації Хаменеї може більше не бути. Він також апелював до помсти за нібито спроби Ірану організувати замах на Трампа під час кампанії 2024 року.

"Нетаньягу стверджував, що, можливо, ніколи не буде кращого шансу вбити Хаменеї та помститися за попередні спроби Ірану вбити Трампа", - повідомили джерела.

На той момент Трамп уже принципово погодився на військову операцію проти Ірану, однак ще вагався щодо часу та формату. Дзвінок із Нетаньягу став, за словами джерел, "останнім аргументом".

Вже 27 лютого Трамп наказав розпочати операцію під назвою "Епічна лють".

Удар і ліквідація

Перші бомби впали вранці 28 лютого. Увечері того ж дня Трамп заявив про загибель Хаменеї.

У Білому домі пояснили, що метою операції було знищення ракетної програми Ірану, його військово-морських сил і недопущення отримання ядерної зброї.

Втім, Іран і офіс Нетаньягу офіційно від коментарів утрималися.

Парадоксально, але під час кампанії Трамп обіцяв уникати нових війн і робити ставку на дипломатію. Однак провал переговорів щодо ядерної програми Ірану змінив ситуацію.

Ще в червні Ізраїль завдав ударів по іранських ядерних і ракетних об’єктах. Згодом до операції долучилися США, заявивши про "знищення" ключових елементів ядерної інфраструктури.

Проте цього виявилося недостатньо. Восени почалися нові консультації щодо повторної атаки.

Нетаньягу прямо заявляв Трампу: ліквідація Хаменеї може спровокувати повстання і падіння режиму. Втім, Центральне розвідувальне управління оцінювало ситуацію інакше – там вважали, що владу просто перейме ще більш жорсткий лідер.

Наслідки: тисячі загиблих і новий лідер

Прогнози про ескалацію справдилися. Іран завдав ударів у відповідь по американських об’єктах і союзниках у Перській затоці.

За попередніми даними:

загинули понад 2300 іранських цивільних;

щонайменше 13 американських військових;

перекрито ключові морські маршрути;

різко зросли ціни на нафту.

Новим верховним лідером Ірану став син загиблого – Моджтаба Хаменеї, якого вважають ще більш жорстким противником США.

Війна триває

Попри заклики Трампа до повстання, режим у Тегерані зберіг контроль. Корпус вартових Ісламської революції продовжує контролювати ситуацію в країні.

Конфлікт триває вже кілька тижнів, і Близький Схід опинився на межі масштабної війни, наслідки якої вже відчуває весь світ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран досягли "значних точок згоди" після переговорів, які тривали пізно ввечері в неділю за участю американських представників.

За словами президента, обговорення пройшли успішно і дають підстави для обережного оптимізму. У розмові з журналісткою CNN він заявив, що сторони нібито досягли згоди щодо 15 пунктів, однак конкретно назвав лише один із них – зобов'язання Ірану не створювати ядерну зброю.

