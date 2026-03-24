Кремль уже готує росіян до провалу весняно-літнього наступу, – ISW

Аналітики вважають, що, найімовірніше, росіяни досягнуть лише незначних тактичних успіхів ціною великих втрат.

Російська армія вже розпочала свій весняно-літній наступ проти українського "поясу фортець" у Донецькій області, однак при цьому в Кремлі завчасно готують росіян до незначних результатів, повільного просування та величезних жертв, пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Так, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що Росія направила десятки тисяч військовослужбовців у вкрай виснажливі піхотні штурми, в результаті яких за чотири дні загинуло та було поранено понад 6090 осіб, що становить у середньому близько 1520 втрат на день. А за останній тиждень російські війська втратили загалом 8710 військовослужбовців.

"Такий високий рівень втрат є неприйнятним, з огляду на нинішні темпи набору новобранців у Росії, і, ймовірно, знизить здатність Росії проводити настільки масштабні штурми в середньостроковій та довгостроковій перспективі", – підкреслюють аналітики.

ISW оцінює, що російські війська навряд чи захоплять "пояс фортець" у 2026 році і, швидше за все, досягнуть лише незначних тактичних успіхів ціною великих втрат.

"Російські офіційні особи вже формують в інформаційному просторі очікування щодо повільного просування і великих втрат, однак один із депутатів Державної Думи Росії 23 березня заявив, що у всіх війнах є жертви, але російські війська постараються мінімізувати втрати, просуваючись "неспішно" до Слов'янська та Краматорська", - зазначають аналітики.

Згідно з даними аналітиків ISW, Кремль планує розпочати новий наступ в Україні вже з квітня поточного року. Йдеться про використання на фронті мобілізованих, які зараз перебувають у тимчасово окупованому Криму.

Водночас колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що наявних ресурсів росіянам вистачить для активних дій лише до кінця літнього сезону.

А екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий прогнозує, що цей наступ стане для росіян останнім.

