Від креслення до польоту за 71 день: у США набирає обертів друк крилатих ракет на принтері

Для отримання повноцінної ракети компанія-виробник корпусів співпрацює з підрядниками.

Американська компанія Divergent Technologies друкує корпуси крилатих ракет просто на 3D-принтері. Система, яка працює на базі штучного інтелекту, шар за шаром накладає алюміній та запатентовані високотехнологічні метали.

Як розповідає Axios, кожен із таких принтерів може виробляти сотні таких корпусів на рік. І це є ще однією складовою нового покоління економічних ракет, адже їхня вартість становить лише десяту частину від вартості традиційних систем.

"Готові ракети, включаючи деталі від інших підрядників, коштують від 200 000 до 500 000 доларів. Стандартні ракети попереднього покоління коштують від 2 до 6 мільйонів доларів кожна", – наголошує автор.

31-річний співзасновник, президент і генеральний директор Divergent Лукас Чінгер каже, що Америка має можливість створити провідну у світі виробничу базу, впровадивши передові технології. Зазначається, що інтерес до компанії активізувався з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

"Зараз у [Пентагоні] панує консенсус... що боєприпаси у великих обсягах потрібні сьогодні, а не завтра. І саме це прискорило розвиток нашого бізнесу", – розповів він.

Співпрацюючи з головним підрядником, заснована в 2014 році компанія Divergent нещодавно реалізувала проект ракети "від технічного завдання до першого польоту за 71 день".

Видання зазначає, що Divergent – одна з оборонно-технологічних компаній, які Пентагон назвав "Арсеналом свободи". Йдеться про ініціативу адміністрації Трампа з мобілізації оборонно-промислової бази в рамках відродження виробничої потужності Америки. Це підприємство вже відвідував міністр оборони США Піт Гегсет.

Американські збройні сили незабаром можуть прийняти на озброєння гіперзвуковий ракетний комплекс Dark Eagle. Раніше цей проєкт стикався з цілою низкою проблем, а в Пентагоні казали, що проведених випробувань недостатньо для визначення операційної ефективності системи.

Тим часом у Японії підняли у небо новий літак-РЕБ Kawasaki EC-2, який почали створювати у 2021 році. Проєкт коштував близько 260 млн доларів. Машина призначена для придушення радіоелектронних систем противника.

