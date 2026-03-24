У 'ПриватБанку' подорожчала валюта: актуальний курс долара і євро 24 березня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,44 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 24 березня, зріс на 25 копійок і становить 44,30 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 40 копійок і складає 51,40 гривню за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,70 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривень за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 24 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,83 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,88 гривні за один євро, тобто гривня втратила 20 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 3 копійки і становить 44,12 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,60 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 33 копійки і складає 51,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,60 гривні за євро.

