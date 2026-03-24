Летять з Африки: на Одещині помітили рідкісних птахів, що поспішають до Полісся

Вони відомі неповторним трубним пронизливим криком.

В Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" помітили червонокнижних сірих журавлів. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

"Сірий журавель - рідкісний вид птахів у Національному природному парку "Тузлівські лимани", занесений до Червоної книги України. Останні 2 дні з далекої Африки на піщану косу та прибережні території нацпарку прилітають сірі журавлі. Усього за ці дні у парку було зареєстровано близько 70 журавлів", - констатував дослідник.

За його словами, для цих мандрівників дуже важливими є спокійні території, де вони можуть відпочити від важких перельотів, під час яких витрачають сили та енергію. Затримуватись на території "Тузлівських лиманів" сірі журавлі надовго не хочуть, бо поспішають долетіти до боліт Полісся та одразу ж розпочати гніздування, пояснив науковець. Він протягом двох днів моніторив піщану пересип, де ці дивовижні птахи зупинялись на відпочинок.

Відео дня

"Відлітаючи, вони видавали неповторний крик, який на величезну відстань пронизував наскрізь навколишню атмосферу і викликав неповторні відчуття сили світу дикої природи", - зазначив Русєв.

Що відомо про журавля сірого

Перелітний птах. Довжина становить 100-130 см, розмах крил - до 240 см, вага тіла може перевищувати 6 кг. Має гучний трубний пронизливий крик, який можна почути на значній відстані. "Голос" використовує в польоті та при шлюбній демонстрації.

Мешкає в Європі й Азії, та є третім за чисельністю видом родини журавлевих. Один з 10 видів роду, один з 2 видів роду у фауні України, представлений номінативним підвидом.

Колись ареал виду охоплював весь помірний пояс Євразії, але тепер європейська частина ареалу дуже скоротилася (поширений головним чином на Скандинавському півострові). Зимує у Північній Африці, Західній та Південній Азії.

Причинами зміни чисельності є скорочення площі боліт внаслідок осушування. Посилення фактора непокоєння та винищування птахів людиною, використання пестицидів.

Охороняється Боннською та Бернською конвенціями. Включений до Червоної книги України.

Як писав УНІАН, на Одещину, до Національного природного парку "Тузлівські лимани" наприкінці лютого вже прилетіли перші в цьому році рідкісні рожеві фламінго, яких також через особливу зовнішність називають феніксами. Доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв розповів, що завершення зими відзначилось прильотом перших зграй фламінго. "Розвідники" з'явилися 27 лютого і 28 лютого - вони прилетіли з боку Чорного моря.

